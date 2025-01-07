Спортсмен розсекретив стать та ім'я дитини.

Відомий український спортсмен та народний депутат Василь Вірастюк вп'яте став батьком. Знаменитість розкрив, хто в нього народився та як назвав дитину.

Радісною звісткою 50-річний стронгмен поділився на своїй сторінці в Instagram. П'яту дитину зірці народила його нова 39-річна обраниця Ірина, про стосунки з якою він оголосив у 2023 році. Виявилося, що Вірастюка, якого у 2004 році визнали найсильнішою людиною світу, народився син. Хлопчик з'явився на світ у понеділок, 6 січня, у пологовому будинку в Чернівцях. Пара вирішила назвати його Ярославом.

У мережі Василь Ярославович показав картку з пологового, де вказані всі дані про малюка, зокрема, його зріст, вага, час та дата народження, а також ім'я. Також на фото спортсмен засвітив свого сина, але його обличчя не видно.

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"06.01.2025 року, о 15:55 в нас народився Ярослав. По моїй лінії – п'ятий син. Зріст – 58 см, вага – 3850 грамів. Мама, син і татусь почуваються чудово", – написав під знімком стронгмен.

Як відомо, до стосунків з Іриною нардеп був двічі одружений. Перший його шлюб тривав три роки. Дружина Світлана трагічно загинула на гірськолижному курорті в Туреччині під лавиною снігу. У Вірастюка є син від покійної – 20-річний Адам. Після цього Василь Ярославович одружився з Інною, з якою прожив 15 років.

У подружжя народилося ще двоє синів – 16-річний Олег та 8-річний Сашко. Однак у 2024 році депутат закрутив новий роман, перебуваючи у шлюбі з Інною. Розлучення з ексдружиною було скандальним. Спортсмен зрадив обраницю, коли вона поїхала з дітьми за кордон. У 2023 році Ірина народила четвертого сина Вірастюку – Володимира.

Нагадаємо, раніше Василь Вірастюк вперше показав матір свого четвертого сина. Пара зробила спільний кадр за святковим столом.

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