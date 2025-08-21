80-річний співак отримав відзнаку "Національна легенда України".

Легенда української естради Василь Зінкевич отримав відзнаку "Національна легенда України" з рук президента Володимира Зеленського.

Заради церемонії нагородження артист порушив багаторічну мовчанку та з'явився на публіці. На офіційному сайті Офісу Президента України були опубліковані фото із заходу. На них можна помітити 80-річного Зінкевича в доволі ефектному образі.

У своєму вбранні артист поєднав класичну елегантність з естрадною ефектністю. Він одягнув чорний костюм, піджак якого був оздоблений блискітками. Під ним - біла сорочка з розкритим коміром, яка надає образу невимушеності й водночас сценічної свободи. На талії замість звичайного ременя був помітний традиційний червоний пояс, що додав кольорового акценту та підкреслив артистичний стиль.

На світлинах співак, попри свій поважний вік, виглядає енергійним та щасливим. Під час нагородження він виходив з широкою усмішкою на обличчі, поки присутні йому стоячи аплодували.

Варто зазначити, що саме в цьому костюмі Василь Зінкевич востаннє виходив на сцену під час фестивалю "Українська пісня - 2025", де наживо виконував свої легендарні хіти.

Окрім Зінкевича почесну нагороду "Національна легенда України" отримав також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

