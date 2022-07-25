На знімку пара позує в медичних масках, адже тоді був спалах коронавірусу.

Чоловік покійної телезірки Руслани Писанки зараз переживає непростий час. Так, у себе на сторінці в Facebook Ігор Ісаков показав фото з дружиною дворічної давності.

На знімку подружжя зображені в масках. Ігор ніжно цілує Руслану, а та досить дивиться в камеру.

Це ностальгічне фото чоловік підписав коротко: "Матір Божа, дбай про неї...".

"Вічна пам'ять dашій Руслані, вона була біля вас красивою жінкою. Бережіть себе", "Царство Небесне Русі, нехай спочиває з миром, а вам - сили все витримати", "Ігоре, дорогий, ти був справжньою підтримкою і любов'ю Русі! Це щастя, що ви зустрілися і прожили таку яскраву глибоке життя разом! Якось треба знайти ту мудрість відпускати найдорожчу людину", - пишуть користувачі в коментарях, намагаючись якось підтримати Ісакова.

Нагадаємо, серце Руслани Писанки зупинилося 19 липня. Як пізніше повідомив її чоловік, вона боролася з онкологією. Шоста хіміотерапія не дала результатів - стан зірки тільки погіршувався.

Як розповіла Ольга Сумська, Писанку вже кремували. Її привезуть до Києва і поховають на Байковому кладовищі.

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