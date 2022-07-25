Чоловік покійної телезірки Руслани Писанки зараз переживає непростий час. Так, у себе на сторінці в Facebook Ігор Ісаков показав фото з дружиною дворічної давності.
На знімку подружжя зображені в масках. Ігор ніжно цілує Руслану, а та досить дивиться в камеру.
Це ностальгічне фото чоловік підписав коротко: "Матір Божа, дбай про неї...".
"Вічна пам'ять dашій Руслані, вона була біля вас красивою жінкою. Бережіть себе", "Царство Небесне Русі, нехай спочиває з миром, а вам - сили все витримати", "Ігоре, дорогий, ти був справжньою підтримкою і любов'ю Русі! Це щастя, що ви зустрілися і прожили таку яскраву глибоке життя разом! Якось треба знайти ту мудрість відпускати найдорожчу людину", - пишуть користувачі в коментарях, намагаючись якось підтримати Ісакова.
Нагадаємо, серце Руслани Писанки зупинилося 19 липня. Як пізніше повідомив її чоловік, вона боролася з онкологією. Шоста хіміотерапія не дала результатів - стан зірки тільки погіршувався.
Як розповіла Ольга Сумська, Писанку вже кремували. Її привезуть до Києва і поховають на Байковому кладовищі.
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