Вантажівка пошкодила машину Лідії Таран.

Українська телеведуча Лідія Таран у своєму інста-блозі розповіла, що в її припарковану машину влетіли двері вантажівки.

За словами зірки, років 10 вона не потрапляла в ДТП і подібні інциденти. Ймовірно, це сталося через сильний вітер. В результаті цієї події Лідія викликала патрульну поліцію.

"Написала я повідомлення вранці про хороше передчуття і про те, як круто жити в цьому моменті. І пожила - години 3, поки не вийшла їхати на ефір. Просто двері вантажівки непомітно в'їхали в капот. Там що, спасибі, Господь, що взяв такою "аварією"... Могло б бути щось набагато складніше. Тепер мої хороші передчуття тільки посилилися", - сказала Таран.

Нагадаємо, раніше Лідія Таран показала єдину дочку від Андрія Доманського.

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Лідія Таран - українська телеведуча, володарка премій "Телезірка" і "Телетріумф". Вона почала свою журналістську кар'єру з радіо, проте саме телебачення зробило її відомою. Крім основної професії, Лідія ще займається своїм соціальним проектом "Здійсни мрію", мета якого - реалізувати мрії важкохворих дітей в Україні.

З 2009 року Таран є ведучою на телеканалі 1+1 і 2+2. Вона займалася такими програмами, як "Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН" і "ПроФутбол".

Відомо, що Лідія любить кататися на лижах, часто змінює свій імідж, а також вона брала участь в шоу "Танцюю для тебе".

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Автор: Діана Могилєвич