Іванна Онуфрійчук зараз відпочиває з чоловіком на Мальдівах.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом вирушила в романтичну подорож на Мальдівські острови.

Молодята вже встигли показати кілька фотографій, на одній з яких вони злилися в пристрасному поцілунку. У кадрі Іванна позує в легкій сукні, демонструючи довгі ніжки. Разом з тим Алмаз постав у білих шортах і рожевій сорочці.

Читайте такожНастя Каменських у червоних панчохах і прозорій сукні звела мережу з розуму (фото)"Люблю нас таких, щирих і справжніх. Коли я його зустріла, я відчула одну важливу річ: з ним я можу бути самою собою. Мені не потрібно робити щось незвичайне, щоб йому сподобатися. Не потрібно приховувати свої негативні сторони, поганий настрій і думати, як і що правильно сказати йому. Він любить і цінує мене саме такою, якою я є: смішною, з перцем в характері, сентиментальною, чутливою, з моїм гумором і сарказмом. І головне те, що такі відчуття у нас взаємні", - підписала фото Іванна.

Нагадаємо, 11 листопада 2021 року Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за бізнесмена Алмаза. А до цього закохані зіграли весілля на Мальдівах.

Вас також можуть зацікавити новини: