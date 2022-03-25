Євген Синельников згадав про особисту зустріч з окупантами.

Український ведучий і творець тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников розповів, як російські загарбники прийшли в його будинок, який розташований в окупованому Гостомелі.

За словами Євгена, йому написали сусіди і попередили, що окупанти ходять по домівках. Вони сказали, щоб він обов'язково відкрив двері, і тоді є шанс, що все буде добре.

"Прийшла SMS від друзів, які поруч живуть, які пишуть: відкривайте двері, ні в якому разі не чиніть опір, будьте ввічливі, дайте їм все подивитися і є шанс, що все буде добре. Мені дуже пощастило, що мене впізнали, вважаю, що саме тому вони були більш лояльні", - сказав Синельников.

Синельников відзначив і нахабство окупантів. Прийшовши в його будинок, вони не тільки змусили його дати автограф під дулом автомата, але і попросили зробити їм каву.

"Була така страшна річ, я зараз її дуже часто згадую, коли вони все перевірили, я їм вже дав автограф і вони запитали, чи можна каву зробити, тому що захотіли кави. А що ти їм скажеш? Звичайно можу зробити вам цю каву", - додав Синельников.

Нагадаємо, якийсь час Євген Синельников разом з сином знаходився у заручниках в окупованій Бучі. Пізніше йому вдалося вибратися, а ось його сусіди загинули від ворожих обстрілів.

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