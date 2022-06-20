Телеведучий, який багато років коментує музичний конкурс, аргументував важливість його проведення саме в Україні.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко, який багато років коментує пісенний конкурс Євробачення в Україні пояснив, чому рішення EDU про зміну місця проведення є неправильним.

Він підкреслив, що його образив той факт, що з представниками від України не спілкувалися з цього питання і прийняли рішення без консультації з країною-переможницею. Свою позицію відомий телеведучий озвучив в ефірі Freedom.

"У мене таке відчуття, що Європейський мовний союз просто без України, без консультації з нашими представниками влади, з телекомпанією взяв і вирішив, що ми "Євробачення" в Україні робити не будемо. Це дуже прикро. Насправді у нас ще є час до того, щоб оголосити, що столицею Євробачення буде, наприклад, Київ, Львів чи Одеса. Я впевнений, що наш оргкомітет придумав би кілька варіантів і якісь запасні варіанти в тій же Британії або Польщі. А хлопці вирішили випередити як мінімум на три місяці", - висловився Тимур.

Він переконаний, що проведення конкурсу стало б вагомим поштовхом до розвитку України та відновлення країни після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

"Якщо ми робимо такий конкурс і його дивиться в порядку 200 млн осіб, а говорять про нього ще більше, на який приїжджають десятки тисяч гостей – це допомагає рухатися економіці, яка потім працює на відновлення країни", - резюмував Мірошниченко.

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко розповів про стосунки з колегами на проекті "Твій день".

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