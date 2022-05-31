Телеведуча каже, що руйнування є, проте все можна виправити.

Відома українська телеведуча Наталія Мосейчук розповіла, що її будинок в передмісті Києва постраждав в результаті наступу загарбників. Там, де вона проживає, проходили танкові бої. Житло розташоване між Бучею та Ірпенем. Про наслідки Наталя розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Мосейчук зазначила, що в її селі деякі будинки повністю зруйновані. Однак будинок зірки каналу 1+1 підлягає відновленню.

"Наш будинок цілим не залишився. У нашому селі є кілька розбомблених будинків, там були танкові бої. Ми, в порівнянні з іншими, ще обійшлися невеликими втратами. Вибиті всі вікна, пошкоджений дах, немає рослин, все стесано снарядами, розбиті паркани. Але вікна вставляються, дах ремонтується ... потроху відбудовуємо. Вікна вже поставили", - розповіла Наталя.

Нагадаємо, росіяни напали на Наталію Мосейчук і знімальну групу 1+1 в Берліні.

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