Співачка раптово вирушила до Києва і вже показалася на столичному вокзалі.

Відома співачка Віра Брежнєва, яка до повномасштабної війни РФ проти України перебувала і працювала на території країни-агресорки, повернулася до Києва. Вперше за півтора року зірка вирушила на батьківщину.

Так, на своїй сторінці в Instagram Брежнєва опублікувала нове відео. Вона показала, як приїхала на київський вокзал. Біля поїзда її зустрічали друзі. Співачка стверджувала, що дуже чекала на цей момент, а тому від хвилювання на її шкірі навіть з'явилися сироти.

"Мій сонячний Києве. Мої прекрасні друзі. Моя довгоочікувана подорож", - написала Брежнєва під новим відео.

Співачка показала, як вона танцювала посеред Київського вокзалу. Вона раділа і не приховувала своїх емоцій. Також Брежнєва сфотографувалася на тлі одного з муралів столиці.

Віра Брежнєва повернулася в Україну - відео

Реакція мережі

Користувачів здивувало відео Брежнєвої і те, що вона повернулася в Україну. Одні коментатори радіють, інші ж критикують співачку за те, що вона зважилася відвідати Київ лише за півтора року після початку повномасштабної війни. Користувачі пишуть:

"За півтора року "патріотка" нарешті приїхала!"

"Віро! Просто дякую! Дякую, що не зрадила, що не повелася і залишилася справжньою українкою!"

"Залишайтеся у Києві назавжди. Ви тут потрібніші".

Де перебувала Брежнєва на тлі війни

Співачка, яка до повномасштабної війни говорила, що не вважає себе саме українською співачкою, після 24 лютого 2022 року змінила свою думку. Вона виїхала з РФ і вирушила до Польщі. Брежнєва показувала, що працює на складі гуманітарної допомоги, а також записала пісню українською мовою.

Нещодавно співачка Лайма Вайкуле розповіла, де під час війни в Україні живе Брежнєва. Виявилося, співачка перебувала в Ризі.

Вас також можуть зацікавити новини: