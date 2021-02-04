Вероніка Бєлік часто радує шанувальників подібними знімками.

Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує на березі океану на Мальдівах. Вероніка одягла роздільний купальник чорного кольору. Доповнила вона такий пляжний образ спідничкою і топіком з сітки.

Варто відзначити, що у Вероніки пишні форми, які не завжди вміщаються в бікіні. За словами моделі, у неї така фігура завдяки заняттям спортом.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич