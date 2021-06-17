Бренд вирішив повністю переглянути свою концепцію.

Нове керівництво всесвітньо відомого бренду Victoria's Secret задумалося над тим, чого хочуть саме жінки, а не чоловіки. Тому було прийнято рішення відмовитися від моделей з ідеальними тілами.

Вже звичних і відомих моделей замінять футболістка Меган Рапіноу, представниця лижного фрістайлу Ейлін Гу, модель і адвокат Палома Есслер, актриса і Міс світу" Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотограф Аманда де Кадене.

"Ці видатні партнерки з їхнім унікальним минулим, інтересами й захопленнями будуть співпрацювати з нами для створення революційних колекцій продуктів, привабливого і натхненного контенту, нових програм для внутрішніх партнерів і підтримувати життєво важливі для жінок справи", - йдеться в офіційній заяві компанії.

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Автор: Діана Могилєвич