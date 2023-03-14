Келлі Разерфорд обрала вбрання від іменитого українського дизайнера.

Американська актриса Келлі Разерфорд внесла свій внесок у популяризацію української культури і брендів на світовому рівні - на червоній доріжці благодійного вечора amfAR в Палм-Біч вона з'явилася в розкішній вишитій сукні.

Разерфорд обрала довгу сукню-вишиванку з акуратним декольте, широкою спідницею і широкими рукавами, прикрашену білими квітами блакитного кольору від українського дизайнера Юлії Магдич. Вбрання настільки самодостатнє, що актриса не доповнювала його аксесуарами. В образі також присутні туфлі-човники молочного кольору.

Знімком Келлі Разерфорд поділилася в Instagram-блозі, за що отримала безліч захоплених відгуків.

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"Вау, дякую за підтримку України"

"Ого, традиційне українське плаття - це круто!"

"Ви ікона стилю!"

"Яке гарне плаття!"

Хто така Келлі Разерфорд

59-річна американська актриса родом зі штату Кентуккі, США. Широку популярність їй принесла роль Меган Льюїс в прайм-тайм мильній опері "Мелроуз Плейс" - спочатку вона була повією, потім-дружиною одного з головних героїв серіалу.

Також Разерфорд зіграла Лілі ван дер Вудсен в серіалі для підлітків "Пліткарка".

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