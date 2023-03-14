Американська актриса Келлі Разерфорд внесла свій внесок у популяризацію української культури і брендів на світовому рівні - на червоній доріжці благодійного вечора amfAR в Палм-Біч вона з'явилася в розкішній вишитій сукні.
Разерфорд обрала довгу сукню-вишиванку з акуратним декольте, широкою спідницею і широкими рукавами, прикрашену білими квітами блакитного кольору від українського дизайнера Юлії Магдич. Вбрання настільки самодостатнє, що актриса не доповнювала його аксесуарами. В образі також присутні туфлі-човники молочного кольору.
Знімком Келлі Разерфорд поділилася в Instagram-блозі, за що отримала безліч захоплених відгуків.
Реакція соцмереж
- "Вау, дякую за підтримку України"
- "Ого, традиційне українське плаття - це круто!"
- "Ви ікона стилю!"
- "Яке гарне плаття!"
Хто така Келлі Разерфорд
59-річна американська актриса родом зі штату Кентуккі, США. Широку популярність їй принесла роль Меган Льюїс в прайм-тайм мильній опері "Мелроуз Плейс" - спочатку вона була повією, потім-дружиною одного з головних героїв серіалу.
Також Разерфорд зіграла Лілі ван дер Вудсен в серіалі для підлітків "Пліткарка".