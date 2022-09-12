Артистка похвалилася бездоганним зовнішнім виглядом навіть без використання косметики.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка активно веде свій блог і часто розповідає підписникам про події, що відбуваються в житті, похвалилася фотографією без макіяжу. Примітно, що зірку можна побачити без косметики вкрай рідко, так як вона завжди ретельно готується до появи на публіці.

Так, у своєму блозі Огнєвіч показала, як змила декоративну косметику. Цікаво, що у неї дуже чіткі риси. Без косметики обличчя артистки практично не змінилося.

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Як розповіла сама Злата, це фото вона зробила у ванній - улюбленому місці в будинку. Там вона проводить багато часу, доглядаючи за собою.

"Колись в дитинстві кухня була моїм улюбленим місцем, тому що мама там для мене готувала млинці. Але зараз улюблена кімната - це ванна. Тому що тут я просто можу розслабитися, змити мейк і запалити свічки ввечері", - розповіла шанувальникам артистка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч розридалася, розповідаючи про подяку від військових. Також співачка закликала не зупинятися і продовжувати донатити на ЗСУ.

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