За словами зірки, зараз вона погоджується із аргументами відомого композитора.

Українська хітмейкерка Анастасія Прудіус (KOLA) розповіла, як композитор Костянтин Меладзе відмовився її продюсувати на початку її кар'єри.

Під час інтерв'ю Маші Єфросиніній виконавиця пригадала, що кілька років тому потрапила на телевізійне талант-шоу "Україна сльозам не вірить", продюсером якого був Меладзе. Майбутній зірці вдалося пройти до топ-30 найкращих.

Однак в якийсь момент Меладзе відмовив їй у співпраці, обґрунтував своє рішення. Продюсер зауважив, що KOLA ще надто юна та не підготовлена до жорстких реалій шоу-бізнесу.

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"Я була в "Україна сльозам не вірить" в тридцятці. Я жила в тому будинку. І він мене не взяв. Сказав: "Дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона ще дуже не підготовлена дівчинка", - поділилася хітмейкерка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Схоже, зараз KOLA погоджується із аргументами Меладзе. Вона зізналася, що на той час дійсно не була готовою йти до перемоги "по головах" конкурсантів. Анастасія зізналася, що на той момент їй дуже бракувало зухвалості для талант-шоу.

Нагадаємо, що раніше KOLA шокувала подробицями свого особистого життя. Виявилося, що вона таємно вийшла заміж за чоловіка, який старший за неї на 13 років.

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