Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон", актор Павло Алдошин, який ще з початку повномасштабної війни пішов захищати свою країну, дав ексклюзивне інтерв'ю УНІАН.

Український актор Павло Алдошин розповів про своє ставлення до "хороших рускіх" - росіян, які засудили політику Росії і підтримали Україну. Як розповів артист, багато колег з РФ після 24 лютого 2022 писали йому стандартні фрази типу "Ми за мир!".

"Але це нічого не означає. Вони - росіяни, і вони повинні горіти в пеклі", - констатував Алдошин.

У своїй позиції він категоричний - зніматися з кимось із РФ не планує ні при якому розкладі.

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"Я не хотів ніколи зніматися з російськими акторами, не хочу, і, сподіваюся, мені не доведеться обирати. Тому що коли продюсери будуть розуміти, що в їхньому проекті буде Павло Алдошин, поруч з ним 100% не повинно бути російського актора, навіть "хорошого російського актора". Не через те, що вони погані актори, а тому вони як люди - г*вно", - сказав зірка фільму "Снайпер. Білий ворон".

Він також додав, що десь у червні цього року спілкувався з російськими колегами, але після того всі зв'язки з ними були розірвані.

"Всі зв'язки з ними були розірвані через просто недоречність їхнього існування. Ні людей, не зв'язків", - резюмував актор.

Нагадаємо, раніше зірка "Снайпер. Білий ворон" розповів про вольове рішення вступити до ЗСУ. За словами актора, навички, які він опанував під час підготовки до фільму, стали в нагоді йому на війні.

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