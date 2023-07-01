Юрко Юрченко розповів, що він до цього не був готовим.

Лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко, який у перші дні повномасштабної війни РФ проти України вступив до лав ЗСУ, а також влаштовує благодійні концерти, майже повністю втратив слух. Це сталося під час його виступу у Києві.

"На благодійному концерті в Києві для "Сталевих жінок Азову" майже повністю втратив слух (аж незручно, що не на нулі, там і голосніше бувало). Такий собі прикольчик для професійного музиканта", - розповів Юрченко на своїй сторінці у Facebook.

Він думає, що це могло статися через перевтому, або через акубаротравму. Також Юрченко допускає, що міг майже повністю втратити слух через ворожі "прильоти".

Відео дня

Співак визнає, що у цієї ситуації є серйозні мінуси. У нього "тріщить" у вухах. Окрім цього, Юрченко не приховує, що нині його лякають звичайні звуки.

"Усі найближчі концерти і важливі поїздки скасував. І шумить і гуде, тріщить, як порваний динамік. Від різкого співу пташки шугаюся, наче від пострілу. Та й в тональність не попадаю", - визнав артист.

Проте музикант не впадає у відчай. Він жартує, що у цій ситуації є ще й плюси. Так, Юрченка тішить, що він не чує російську мову.

"Інтенсивна терапія на стаціонарі, тому вірю в позитивний прогноз лікування і в наших крутих ескулапів, що загнали мене сюди силоміць і бережно вливають мені у вуха та вени "вітамінки"!" - додав музикант.

Реакція мережі

Фани підтримали Юрченка. Вони бажають йому скорішого одужання. Також коментатори пишуть:

"Слух для музиканта - головне! Тримайся та одужуй! І ще, концерт на червоній площі ніхто не скасовував!"

"На жаль, я знаю і розумію ваш стан, бо в дитинстві теж втрачала слух, в момент, коли музика складала більшу частину мого життя... Було страшно"

"Одужуй, все буде добре!".

Хто такий Юрко Юрченко

50-річний співак виступає з гуртом "Скрябін". На початку повномасштабної війни Юрченко вступив до лав ЗСУ. Він розповідав, що ледь не загинув на фронті. Разом з побратимами співак потрапив ворожий обстріл.

Нещодавно Юрченко визвірився на артистів-втікачів. Співак вважає, що тим відомим людям, які не підтримали Україну, немає виправдань.

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