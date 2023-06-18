Артист вважає, що тим відомим людям, які не підтримали Україну, немає виправдань.

Відомий співак та лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко, який нині служить у Збройних Силах України, гнівно висловився про зірок, які втекли з нашої країни та стали зрадниками. Він негативно ставиться до тих артистів, які виїхали за кордон під час війни.

"Вони будуть покарані тим, що їх країна не прийме потім. На них чекає найбільше покарання, коли ти не можеш повернутися до своєї країни. Я маю на увазі й усіх колаборантів, які виїхали раніше, і себе жодним чином не проявили", - заявив Юрченко у коментарі для ТСН.

За словами артиста, вже зараз зрадники та втікачі намагаються "вибілити" репутацію. Проте їх це не врятує, зазначив Юрченко. Українцям не варто навіть пригадувати про таких зірок, вважає він.

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"Вже зараз вони моляться, просяться, збирають там якісь кошти. Не треба нам ваші кошти! Ви зробили максимально все для того, аби сюди прийшов оцей "руській мір" і тепер ми його розхльобуємо, без вас! Я вважаю, що вони вже наказані. Про них не треба думати. У нас є стільки прекрасних людей, побратимів, яким треба допомагати. А втікачі мають вийти за межі уваги", - додав Юрченко.

Він пригадав про своїх колег, які не піддалися страху та пішли на фронт. За словами Юрченка, саме такі артисти заслуговують на повагу.

"Ми спілкуємось з усіма хлопцями, які стали на захист України - Женя Галич, Сергій Гагарін, ТНМК. Мене особисто бере гордість за те, що вони вчинили правильно. Але вони і до війни були визначені у своїй поведінці. Ті, хто був "проти шерсті", вони зараз поховалися", - зазначив співак.

Хто такий Юрко Юрченко

Лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко з перших днів повномасштабної війни РФ проти України встав на захист нашої країни. Раніше він записував пісні та активно виступав, нині ж він не покинув улюблену справу, проте не може постійно гастролювати.

Влітку минулого року співак ледь не загинув на фронті. Він розповідав, що потрапив під ворожий обстріл. На думку Юрченка, його та побратимів хтось "здав".

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