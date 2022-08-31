За словами Павла Алдошина, він відчував тиск з боку продюсерів.

Український актор Павло Алдошин, більш відомий за головною роллю у фільмі "Снайпер. Білий ворон" розповів, що українські продюсери неодноразово віддавали головні ролі у фільмах і серіалах російським акторам, тим самим не даючи розвиватися своїм.

"Я в кіно знімаюся вже років 5. І за ці роки, поки я в кіноіндустрії, зі мною таке траплялося мінімум три рази. Наприклад, була головна роль, на яку я пробувався. Тоді продюсерам все сподобалося, все було прекрасно. Я вже проходив ансамблеві кастинги і парні. Але врешті-решт брали російського актора, який виконував головну роль в проекті. Тобто, так, таке було і було цього достатньо", - сказав Алдошин в інтерв'ю УНІАН.

Він додав, що поки напевно не знає, чи зміниться це після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"У будь-якому випадку російських акторів вже знімати не будуть, принаймні в Україні. А якщо і будуть, то всі українські актори будуть банити ці проекти. А за решту я не відповідаю", - уточнив Алдошин.

Нагадаємо, раніше Павло Алдошин розповів про "м'ясорубку" з окупантами на фронті.

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