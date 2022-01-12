Партнери репера не можуть домовитися про те, чи збирається він зустрічатися з Путіним.

Представник Каньє Уеста зі зв'язків з громадськістю П'єр Ружье спростував повідомлення про те, що виконавець їде в Росію.

Про це йшлося в його електронному листі журналу Rolling Stone.

Читайте такожУ Кремлі відреагували на плани Каньє Веста приїхати в РосіюУ вівторок, 11 січня, видання Billboard повідомило, що Уест планує поїздку до Москви цьогоріч. Нібито він проведе недільну службу і, можливо, зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Таку інформацію поширив Амір Судан, друг і соратник репера.

Хоча Судан запевняв, що займався плануванням цієї поїздки, прес-секретар репера заявляє, що це вигадка від початку до кінця.

"Повністю сфабрикована [історія]. Це вигадка або прийняття бажаного за дійсне від цих російських людей", - написав він.

Згідно з повідомленнями, що раніше з'явилися, Уест хотів домовитися про співпрацю з підприємцем азербайджанського походження Арасом Агаларовим і його сином Еміном в Росії.

Роб Голдстоун - представник Еміна Агаларова - сказав, що може підтвердити, що переговори ведуться, але відмовився від подальших коментарів.

Каньє Уест: що відомо про репера

Каньє Уест - американський репер, мільярдер, музичний продюсер, композитор і дизайнер. Свій дебютний альбом The College Dropout репер випустив в 2004 році.

Статок репера на 2021 рік оцінюється в 6,6 мільярда доларів, що робить його найбагатшим репером у світі.

У 2012 році Вест почав зустрічатися із зіркою реаліті-шоу і моделлю Кім Кардашьян. 24 травня 2014 року пара одружилася у Флоренції.

У Каньє і Кім четверо дітей: дочка Норт, син Сейнт, дочка Чикаго (народжена за допомогою сурогатного материнства) і син Салм Уест. У лютому поточного року стало відомо, що пара розлучається.

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