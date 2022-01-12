Їх любовна історія не завершилася хеппі-ендом.

Українська актриса Ксенія Мішина в інтерв'ю DOROTHY розповіла, що стосунки з коміком Олександром Еллертом, якого вона вибрала у фіналі "Холостячки", доводили її до божевілля.

За її словами, в їх стосунках були присутні ревнощі. Але пішла вона не тому, що розлюбила, а тому, що усвідомила своє безсилля щось змінити.

"Я не дозволю вішати на себе ярлики. Я - жінка, яка вірна собі, вірна своєму чоловікові. Я - жінка, яка взялася за своє життя, за себе. Я - жінка, яка займається духовністю, розвитком. Я відповідальна і хороша людина, яка мріє побудувати класну сім'ю. Всі ярлики, всі страхи, всі проблеми на мене вішати не потрібно. Я не хочу нікого рятувати", - сказала Мішина.

Читайте також"В очах потемніло": Аня Трінчер не встояла на підборах і насмішила мережу (відео)За словами Ксенії, її син Платон одного разу став свідком сварки між актрисою і Еллертом, тоді чоловік зібрав свої речі і пішов.

Також вона розповіла, що ніхто не знає, які стосунки у них були насправді. Як каже Мішина, будувати стосунки на очах мільйонів людей - це складно, і більше вона так не хоче. При цьому зірка відчуває якусь відповідальність перед своєю аудиторією.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина вперше розповіла, що екс-коханий хотів забрати у неї сина.

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