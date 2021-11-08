Лідія Таран ледь залишилася жива після ДТП.

Українська телеведуча Лідія Таран розповіла в інста-сторіз моторошну подію, яка сталася з нею. Зірка 1+1 сіла в таксі на заднє сидіння, подзвонила дочці і сказала, що через 10 хвилин буде вдома. Але буквально через пару секунд після дзвінка водій Лідії врізався в іншу машину.

"Викликала таксі... Сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що через 10 хвилин буду вдома... І опа - через 5 секунд після удару лобом об переднє сидіння викочуюся з машини у вогні", - написала телеведуча в інста-сторіз.

Читайте також"Кричу на всіх, мати гну": Оля Полякова розповіла, як зганьбилася на концертіЗа словами телеведучої, винуватцем ДТП є водій іншої машини, бо він зупинився на дорозі і не поставив попереджувальний трикутник. Також вона похвалила свого водія, який швидко зреагував і змінив смугу.

"Мій драйвер молодець, тому що встиг загальмувати і змінити смугу. Інакше мене вже не було б", - написала Лідія.

Зараз з Лідією все гаразд. При цьому зірка 1+1 поскаржилася на здерту об асфальт руку і на те, що після удару болить лоб.

Нагадаємо, раніше Лідія Таран потрапила у ще один неприємний інцидент.

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Автор: Діана Могилєвич