Вона "пройшлася" по екс-обранцю та не приховувала, що відчуває до нього негативні емоції.

Модель Катерина Лозовицька, яка перемогла у 12 сезоні реаліті "Холостяк", розповіла про брехню Алекса Топольського. Головний герой шоу виявився зовсім не тією людиною, якою він себе намагався показати.

У новому інтерв'ю Катя прокоментувала слова Алекса про те, що він був ініціатором розриву їхніх стосунків. Окрім цього, "холостяк" вчинив дуже погано.

"Для мене це шок, чесно кажучи, що чоловік може себе так поводити... Чоловік не може так себе поводити, він не має на це право, він не може опускатися до такого. Коли я побачила той пост, в мене був шок. Ну це просто дно... Я багато разів казала, що ініціювала розмову я. Але в цій розмові ми обидва були згідні з тим, що нам треба розійтись, це було спільне рішення. Абсолютно спільне. Це просто брехня, він бреше, просто бреше", - зазначила дівчина.

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Після того, як глядачі побачили фінал, Топольський писав та телефонував моделі. Він "обробляв" Лозовицьку та хотів, щоб вона не розповідала про їхнє розставання. Мало того, Алекс дзвонив Каті, коли був напідпитку.

Окрім цього, модель визнала, що "холостяк" декілька разів показав, що гроші для нього дуже важливі. Він "забував" гаманець та не хотів платити за Катю. Також Топольський жодного разу їй нічого не подарував, а коли модель прямо про це йому сказала, він намагався "відмазатися".

За словами дівчини, Топольський завжди хоче хайпувати. Він дуже боявся, що вона напише про нього в Instagram. Також Катю дуже образили слова Алекса про те, що у стосунках із нею він думав про Сашу Мудру. Нині вона відчуває до нього лише погані емоції.

"Скажу чесно, дуже негативні (відчуття - УНІАН), от чесно. Я не живу в цих емоціях, не згадую, але я відчуваю дуже сильно негатив. Злість і відразу, от мені бридко... Мені бридко, що в нас була з ним історія", - розповіла Катя.

Чому Алекс і Катя розсталися після фіналу "Холостяка"

Після того, як глядачі побачили фінал, вони сподівалися, що Топольський та Лозовицька будуть щасливі у стосунках. Проте згодом виявилося, що вони більше не разом. Модель розкрила реальну причину розставання з Алексом і розповіла, що "холостяк" виявився зовсім не прекрасним принцом. Сам Топольський стверджував, що це він запропонував дівчині розійтися.

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