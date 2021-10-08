Актриса рада, що тоді ця дитина не з'явилася на світ.

Популярна українська актриса і зірка фільму "Свінгери" Анна Саліванчук, яка виховує двох синів, зізналася, що в 2018-му році втратила дитину.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "DOROTYE".

36-річна артистка живе в шлюбі з продюсером Олександром Божковим. У 2015 році у них народився первісток, якого нарекли Глібом. А минулого року, 1-го вересня, в родині знову відбулося поповнення. Однак нещодавно Саліванчук зізналася, що могла б стати багатодітною мамою:

"Я приїхала з Риги, це був кінець листопада 2017-ого року, мені все смерділо, тому я зрозуміла, що вагітна. Розповіла відразу всім режисерам, щоб ніхто не пропонував мені роботу", - розповіла Саліванчук.

Але їй не судилося народити цю дитину, на 13-му тижні плід завмер. Тоді Анні зробили складну операцію:

"Я зробила аналізи, мені сказали, що там не вистачало хромосом і слава богу, що він завмер, тому що він міг би бути хворим. А я, на жаль, та мати, яка, якби дізналася, що дитина буде хвора, я б зробила аборт. Це жахливо, можливо. Але у дитини не буде життя, у мами і тата не буде життя, це страшно. Я не настільки сильна, я не змогла б на це дивитися", - зазначила актриса.

Хто така Анна Саліванчук:

Читайте такожПолякова жорстко "наїхала" на Могилевську:" мого чоловіка клеїла у мене на очах " (відео)Анна Саліванчук у 2006 році закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Після завершення навчання Анна поповнила трупу Київського академічного драматичного театру на Подолі, де грає і донині. Вона знялася в таких фільмах, як: "Свінгери", "Свати", "Одного разу під Полтавою" та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Саліванчук розповіла, що одного разу не змогла встати з ліжка, у неї оніміла права рука і вона не могла навіть голову повернути. Ганні довелося звернутися до лікаря, так як раніше у неї вже були проблеми зі спиною.

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Автор: Каролина Гайдук