Віра показала фото з чоловіком / instagram.com/ververa

Відома співачка Віра Брежнєва опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій вона позує разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.

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На знімку закохані обіймаються. Костянтин обійняв Віру за плечі і поцілував її в голову. Сама Брежнєва розпливлася в усмішці.

"Це точно кохання", "Віра, ви тут як маленьке кошенятко, яке треба оберігати", "Шалено красиві і талановиті", - написали фанати.

Віра показала фото з чоловіком / instagram.com/ververa

Історія кохання Меладзе і Брежнєвої:

  • Іскра між співачкою і композитором спалахнула ще тоді, коли Віра була учасницею групи "ВІА Гра"
  • Папараці часто бачили Меладзе біля будинку Брежнєвої, але він стверджував, що вони просто дружать
  • Але вже 22 жовтня 2015 року в містечку Форте-дей-Мармі в колі найближчих друзів пара зіграла весілля

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Автор: Діана Могилєвич