Співачка нечасто показує фото зі своїм чоловіком.

Відома співачка Віра Брежнєва опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій вона позує разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.

Читайте такожСоковита Настя Каменських зачаровувала мережу новим фото

На знімку закохані обіймаються. Костянтин обійняв Віру за плечі і поцілував її в голову. Сама Брежнєва розпливлася в усмішці.

"Це точно кохання", "Віра, ви тут як маленьке кошенятко, яке треба оберігати", "Шалено красиві і талановиті", - написали фанати.

Історія кохання Меладзе і Брежнєвої:

Іскра між співачкою і композитором спалахнула ще тоді, коли Віра була учасницею групи "ВІА Гра"

Папараці часто бачили Меладзе біля будинку Брежнєвої, але він стверджував, що вони просто дружать

Але вже 22 жовтня 2015 року в містечку Форте-дей-Мармі в колі найближчих друзів пара зіграла весілля

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич