Телеведучий підкреслив, що принципово не шукає роботу за кордоном.

Телеведучий і блогер Анатолій Анатоліч поскаржився на низький дохід через війну в Україні. Він втратив роботу на телебаченні, а Youtube-блог майже не приносить грошей. Раніше він розповідав, що живе у Франції на виплати для біженців. Туди він виїхав як багатодітний батько.

Зараз у своєму Instagram-блозі Анатоліч написав:

"Я не заробляю. Мені так само важко, як і вам. Я багато працюю, мало заробляю, хоча міг би пробувати заробляти за кордоном. Але я продовжую робити те, що зараз роблю. Зароблю потім".

Шоумен нагадав, що зараз виконує дуже важливу функцію - несе оборону на інформаційному фронті:

"Зараз весь шоу-бізнес об'єднаний для спільної перемоги. І це не геройство. Це єдиний спосіб нам усім вижити. Перемогти. Програш у цій війні означатиме зникнення нашої країни, яку ми любимо, в якій заробляємо, в якій працюємо і мріємо жити".

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч поділився, що у Франції його сім'я в якості біженців отримує до 2 тисяч євро допомоги, безкоштовні продукти і житло.

Також УНІАН писав, що Анатолій Анатоліч відповів, чому не перевіз сім'ю в Україну і живе на дві країни.

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