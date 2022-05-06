Це фото було зроблено ще взимку.

Українська модель Соня Євдокименко, яка останні кілька років живе і працює в США, показала архівне сімейне фото зі своїми родичами.

На знімку позує і сама Софія Ротару, на честь якої і назвали Соню. Вся сім'я зібралася на новорічні свята і вирішила зробити фото біля ялинки. Але опублікувала знімок Євдокименко тільки зараз.

"Я сумую за ними і сподіваюся, що скоро обійму їх", - підписала кадр Соня.

Нагадаємо, раніше Соня Євдокименко висловилася про війну в Україні. Вона закликала зупинити кровопролиття в нашій країні і допомагати українській армії.

При цьому її зіркова бабуся мовчить про війну, називаючи себе аполітичною.

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