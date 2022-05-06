Українська модель Соня Євдокименко, яка останні кілька років живе і працює в США, показала архівне сімейне фото зі своїми родичами.
На знімку позує і сама Софія Ротару, на честь якої і назвали Соню. Вся сім'я зібралася на новорічні свята і вирішила зробити фото біля ялинки. Але опублікувала знімок Євдокименко тільки зараз.
"Я сумую за ними і сподіваюся, що скоро обійму їх", - підписала кадр Соня.
Нагадаємо, раніше Соня Євдокименко висловилася про війну в Україні. Вона закликала зупинити кровопролиття в нашій країні і допомагати українській армії.
При цьому її зіркова бабуся мовчить про війну, називаючи себе аполітичною.