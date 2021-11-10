Артист заявив, що Катерина Павленко ще нічого не зробила для української культури.

Український артист Іво Бобул висловив свою думку про співачку, фронтвумен гурту Go_A, яка цього року на Євробаченні посіла п'яте місце, Катерину Павленко.

"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - сказав Бобул в програмі ЖВЛ.

Цікаво, що Іво "проїхався" по Павленко після того, як вона дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла, що одного разу Бобул підійшов до неї за лаштунками і не дуже схвально почав відгукуватися про неї.

Читайте такожМаша Єфросиніна перевірила лайфхак і жорстко травмувала обличчя (фото)А виною тому її висловлювання про те, що в Україні не вистачає артистів, за якими б слідувала молодь. На думку Павленко, покоління, яке підростає вже не цікавиться тим, що було популярно 10 років тому.

І якщо про Павленко Іво Бобул відгукується не втішно, то ось опальна співачка Ані Лорак йому до душі.

"Я поважаю її все-таки, попри те, що вона поїхала туди, будемо говорити. Добре, а що тут у нас? Є робота? Та немає роботи", - додав артист.

Раніше УНІАН повідомляв, що солістка Go_А Катерина Павленко відверто розповіла про залицяння лесбійок.

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Автор: Діана Могилєвич