Алла Борисівна поки не висловилася про війну в Україні.

Український телеведучий Олег Панюта пояснив, чому співачка Алла Пугачова мовчить про війну в Україні. За його словами, вона трохи ображена на Україну через те, що деякий час їй забороняли приїжджати з концертами.

При цьому Панюта в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube- каналі сказав, що вважає значущим вчинок Примадонни, коли на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона покинула країну-агресор.

"Був період, коли вона в Україну не приїжджала більше 10 років. Я був на одному з концертів після того, як ця перерва закінчилася. Вона вийшла на сцену "Палацу спорту" і перше, що вона сказала: "Кияни, привіт! Ви на мене не ображаєтеся?" Зал відповів: "Ні!" А вона сказала: "Ну і добре, тоді і я на вас не ображаюся"", – розповів Панюта.

Нагадаємо, комік Максим Галкін був одним з перших, хто засудив війну в Україні. Він разом з Аллою Борисівною і дітьми виїхав до Ізраїлю, а потім до Латвії. Також відомо, що він виступає на концертах за кордоном, а частину виручених грошей віддає на допомогу українським біженцям.

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