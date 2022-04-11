Телеведучий заявив, що не слід довіряти навіть тим російським журналістам, які позиціонують себе як "ліберальні".

Український телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, що вірити не можна ніяким російським ЗМІ, навіть тим журналістам, які позиціонують себе як "ліберальні".

Свою позицію Анатолій Анатоліч опублікував в Instagram-блозі.

"У Росії не залишилося чесних журналістів. Це просто фізично неможливо. Тому ми повинні розуміти що всі ліберальні до нас персонажі, як Собчак або Пивоваров все одно на боці зла. Навіть якщо вони трохи на стороні зла, на півшишечки, дуже обережно ... це означає що цей морок вже торкнувся їх, як Венум, і він вже заразив їх. Не буває трохи. Не вірте нічому що говорять з Росії", - сказав український телеведучий.

"Не вірте Собчак і тому подібним правдолюбам. Вони нас най*бують", - резюмував Анатолій Анатоліч у своєму зверненні до фанатів.

Нагадаємо, раніше російська співачка Земфіра підтримала Україну новим кліпом "Не стріляйте", де показала бомбардування українських міст.

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