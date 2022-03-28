Денис Путінцев висловився про мовчання опальних зірок.

Український продюсер Денис Путінцев жорстко розкритикував Ані Лорак і Світлану Лободу за мовчання про війну в Україні. За його словами, повернутися в український шоу-бізнес у них немає шансів.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"У цих і подібних їм артистів був останній шанс проявитися - 24 лютого. Вони його не використали. Думаю, всі ці позбавлення громадянства і звань не матимуть сенсу. Подібні персонажі вже приречені. Вони просто зникнуть. Залишаться в тіні справжніх героїв", - сказав Путінцев.

Також продюсер відповів на питання, чи можуть після війни в Україні заборонити гастролі російським зіркам.

"Думаю, це не має сенсу навіть обговорювати. Цитуючи класика: "Геть з України, москаль некрасівий!"- сказав Денис.

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