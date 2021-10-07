За словами артиста балету, у них з дружиною сварки бувають у середньому раз на півроку.

34-річний народний артист і прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов поділився секретами особистого життя з відомою балериною Катериною Кухар.

Він відверто розповів про конфлікти у родині в інтерв'ю програми "Зірковий шлях". За словами Олександра, у них з Катериною теж бувають сварки, під час яких з вікна навіть "летять" речі.

Назвав Стоянов і причини сварок з дружиною, серед яких і, здавалося б, зовсім дрібні - залишений на столі огризок яблука.

"Я акуратно поклав його на край столу. Тут заходить Катя і каже: "Що це?.. Викинь"... Взагалі вона чистюля, навіть за насіння можу отримати. Вона взяла яблуко і розмазала його по моєму кросівку", – розповів Саша.

Читайте також"До Кухар вам треба ще рости": Ілону Гвоздьову розкритикували за суддівство на "Танцях з зірками"Він не став це терпіти й вирішив "помститися", почавши ламати одну за одною подаровані їй троянди. І тут Кухар не витримала й викинула його кросівок у вікно.

"Ну, я у відповідь беру її новий кросівок і кажу: "Біжи"... Вона почала кричати, що я дістав її. Я взяв сумку, документи, ноутбук, зарядку і сказав: "Масю, побачимося" і висуваюся", – розповів Олександр.

І поїхав у готель, після чого дружина зателефонувала й запитала, де він. "Я кажу, що в готелі. Вона така: "Приїхати не хочеш?". І я відповів, що їду... Ми не лягаємо спати, поки не помиримося", - зазначив Стоянов.

"Вона завжди перша свариться і мириться... Катя точно італійка... Коли Катя заводиться, всі ховаються", - підсумував він.

Олександр Стоянов - український артист балету, народний і заслужений артист України.

Катерина Кухар - українська прима-балерина театру опери та балету. Заслужена і народна артистка України. Найсуворіша суддя шоу "Танці з зірками".

Подружжя разом виховує двох дітей - сина і доньку.

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Автор: Ольга Робейко