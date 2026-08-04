Творці серіалу God of War знайшли нового Кратоса: це колишній рестлер

Творцям шоу довелося шукати нового виконавця після серйозної травми Райана Херста.

Дейв Батіста – колишня зірка реслінгу, який став успішним голлівудським актором – веде переговори щодо ролі Кратоса в серіалі God of War. Він може замінити Райана Херста, якого раніше затвердили на головну роль, але який вибув із проєкту через серйозну травму.

У червні 2026 року Херст порвав біцепс під час виконання трюку, через що зйомки було призупинено. Як тепер уже офіційно відомо, відновлення може тривати до року, тому актора замінять, а весь відзнятий матеріал з ним піде на монтаж.

За інформацією зарубіжних журналістів, саме Баутіста зараз вважається головним кандидатом на роль Кратоса. Актор давно фігурував у фанатських обговореннях як один із найкращих претендентів на роль спартанського воїна завдяки вражаючій фізичній формі та акторському досвіду.

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Якщо угода відбудеться, зйомки за його участю можуть розпочатися вже восени, але студії доведеться розпочати виробництво серіалу спочатку. На момент інциденту команда встигла повністю відзняти чотири епізоди. Тепер їх доведеться перезнімати вже з новим виконавцем ролі Кратоса.

Шоуранером і сценаристом адаптації God of War виступає Рональд Д. Мур – творець серіалів "Зоряний крейсер "Галактика"", "Чужинка" та "Заради всього людства". Перші дві серії зніме Фред Туа, який працював над "Хлопцями" та "Фоллаутом".

За сюжетом серіалу батько і син, Кратос та Атрей, подорожують різними світами норвезької міфології, щоб розвіяти прах загиблої матері хлопчика. До першого сезону увійде 10 епізодів, Amazon замовила одразу два сезони.

Нагадаємо, що наразі у виробництві також знаходяться серіальні адаптації популярних ігрових франшиз Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

А 16 лютого 2027 року вийде абсолютно нова гра за мотивами God of War із підзаголовком Laufey, у якій потрібно грати за Фей – дружину Кратоса та матір Атрея. Також у розробці знаходиться нова частина франшизи, присвячена Кратосу.

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