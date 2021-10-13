Іванна Онуфрійчук нещодавно зіграла весілля на Мальдівах.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук у програмі "Зірковий шлях" розповіла, що її чоловікові не подобаються ті фотографії, які вона публікує у своєму інста-блозі.

"Це дратує, якщо я показую оголену ногу або глибоке декольте", - каже зірка.

Також Онуфрійчук розповіла, що вони з чоловіком Алмазом досі офіційно не розписані. Попри те, що вже встигли зіграти весілля на Мальдівах. За словами ведучої, проблема полягає в тому, що вони не можуть вибрати країну, в якій хочуть укласти шлюб.

Читайте такожВідома співачка шокувала весь світ "голою" сукнею без білизни (фото)"У Швейцарії близько півтора року не оформляли шлюби. Зараз утворилася така черга, що нас можуть розписати тільки через три місяці, через півроку, на наступний рік... І ми зараз думаємо, як і де зробити це швидше. Тому це поки під питанням", - сказала Онуфрійчук.

Крім того, знаменитість розповіла і про те, як стала ведучою шоу "Танці з зірками". Виявилося, що дівчина кілька років говорила організаторам проекту, що мріє танцювати в проекті. Але в ролі зіркового учасника її не взяли на "Танці", зате запропонували стати ведучою замість співачки Тіни Кароль.

"Я кажу:" Я?! А як же Тіна Кароль? Вона ж ведуча вже скільки сезонів". - Ну, каже, у нас під питанням стосунки з Тіною Кароль, вона, швидше за все, хоче піти, вона про це вже заявила на телебаченні. Але це питання ще вирішується, але ти подумай", - сказала Іванна.

Нагадаємо, раніше продюсер "Танців з зірками" розповів про стосунки з Тіною Кароль.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич