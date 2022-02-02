Керівництво телеканалу, на якому працює актриса, прийняло рішення тут же усунути її від ефірів.

Телеканал ABC News відсторонив оскароносну актрису Вупі Голдберг на два тижні від участі в програмі The View, співведучою якої вона є з 2007 року.

Як передає СNN таке рішення прийняв президент каналу Кім Голдуін.

"Я негайно відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні через її невірні і завдаючі болю коментарі. Хоча Вупі і вибачилася, я попросив її виділити час, щоб подумати і усвідомити ефект її коментарів. Колектив ABC News висловлює солідарність з нашими колегами-євреями, друзями, родичами та єврейськими спільнотами",— повідомив Голдуін.

Причиною такого рішення стали висловлювання акторки про причини Голокосту, зроблені в ефірі одного з випусків шоу. Вона стверджувала, що знищення євреїв у нацистській Німеччині не було пов'язане з расою.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Вупі Голдберг в ефірі ABC News заявила, що Голокост був проявом "нелюдяності одних до інших". Коли її колега зазначила, що діями нацистів рухала впевненість у верховенстві білої раси, Голдберг сказала: "Але це дві групи білих людей. Так білі чинили з білими, тому розбирайтеся самі з собою". Після висловлювань актриси включився перехід до рекламної паузи. Голдберг двічі вибачилася за свої слова: перший раз - у Twitter, а потім — на ТБ.

Всередині ABC News деякі співробітники прийняли вибачення Вупі Голдберг, в той час як інші вимагали дій.

Голдберг не звикати до скандалів, оскільки за майже 15 років роботи над програмою вона зробила низку коментарів, які викликали негативну реакцію.