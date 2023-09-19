Буткевич заявила, що Алла Борисівна - її кумир.

Українська ведуча, модель і актриса Анна Буткевич була однією із запрошених знаменитостей на недавній фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Там вона вперше віч-на-віч зіткнулася з російською співачкою Пугачовою Аллою Борисівною і її чоловіком Максимом Галкіним. Як зізналася Буткевич на своїй сторінці в Instagram, вона навіть мріяти не могла про таке.

Анна каже, що Примадонна - її кумир з дитинства. Вона завжди нею захоплювалася. Спершу їй подобалася творчість Пугачової, а зараз - позиція щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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"Зустріч про яку я навіть не мріяла. Коли вона взяла мене за руку, я відчула божевільну, але одночасно і м'яку жіночу силу. Це сталося в Латвії на музичному фестивалі, де ми збирали гроші для українців. Алла Пугачова - мій кумир з дитинства. Спочатку мене надихала її музика, потім - сила і загартованість характеру, а зараз - позиція", - написала Буткевич.

Нагадаємо, раніше ведуча Наталія Мосейчук розповіла, як "зловила" Галкіна і Пугачову в Юрмалі. За її словами, вона покликала їх і запросила шоумена на інтерв'ю. Той відповів, що подумає. Після цього вони пішли далі.

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