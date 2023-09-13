Мосейчук поділилася подробицями цієї зустрічі.

Українська ведуча Наталія Мосейчук в кінці липня цього року побувала в Юрмалі з робочим візитом, під час якого зустріла зіркову пару - Максима Галкіна і Аллу Пугачову. Вони прогулювалися містом разом зі своїм сином Гаррі.

У цей момент Мосейчук гукнула їх і запропонувала Галкіну, який засудив повномасштабне російське вторгнення, дати їй інтерв'ю.

"Ми зустріли Аллу Борисівну з сім'єю, Максимом, з дітьми. Вони прогулювалися буквально на сусідній вулиці. Ми привіталися з ними, попросили про інтерв'ю у Максима", - сказала Мосейчук на своєму YouTube-каналі.

Вона додала, що зіркове подружжя звернуло на неї увагу, проте не наважилися підійти ближче. Що стосується інтерв'ю, Галкін сказав, що подумає.

За словами Мосейчук, вона не стала наполягати на тому, щоб вони поговорили в той самий момент. Вона дала Галкіну можливість самостійно ухвалити це рішення.

"Коли сім'я висловила свою позицію щодо війни в Україні, поїхала з Росії і продемонструвала своє ставлення, то якось не хочеться втручатися в їхнє життя і особистий простір, підставляти їм камери або мікрофон. Ми з великою повагою поставилися до цих людей. Для них виїхати з того кодла, в якому вони жили - це вже громадянська позиція. У них непрості часи, тому що вони отримують купу хейту, вони ризикують", - підсумувала Мосейчук.

Нагадаємо, раніше Галкін висміяв росіян, які поливають його брудом.

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