Вікторія Варлей чекає на первістка.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" і актриса Вікторія Варлей поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона чекає на первістка.

На своїй сторінці в Instagram дівчина оприлюднила ролик, в якому розсекретила, що вже перебуває на пізніх термінах вагітності. Варто відзначити, що вона довгий час приховувала своє цікаве положення.

Варлей зізналася, що за вагітність набрала 20 кілограмів. Швидше за все, вже зовсім скоро вона зустрінеться зі своїм малюком, стать якого поки тримає в секреті.

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"Це мої улюблені Reels за 2023 рік. Спасибі всім підписникам, хто весь цей час не помічав мої +20 кг. Ви найкращі", - підписала ролик Варлей.

Шанувальники відразу ж почали вітати актрису з прийдешнім поповненням в родині.

Особисте життя Вікторії Варлей

Зірка "Суперкопів" Вікторія Варлей була учасницею шоу "Холостяк", головним героєм якого був Алекс Топольський. Однак за крок до фіналу дівчина залишила проект.

Вона полетіла до США, де зустріла чоловіка своєї мрії на ім'я Петро. Відомо, що він старший за Вікторію, у нього є діти від першого шлюбу. Незабаром пара зіграла весілля. Помітно, що вони щасливі разом.

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