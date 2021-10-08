Катерина Нікітіна отримала неприємний сюрприз - в її авто в'їхала інша машина.

Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна розповіла про ДТП, в якому постраждала її машина. Виявилося, хтось врізався в авто гумористки. Вона важко перенесла цю ситуацію і навіть зізналася, що плакала через те, що сталося.

Про ДТП Нікітіна розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

7 жовтня зірка "Жіночого кварталу" вийшла у двір, де стояла її машина. Там гумористка побачила, що хтось в'їхав у багажник її авто. Звичайно ж, це не порадувало Нікітіну. Вона зазначила, що таке побажання "доброго ранку" їй не подобається.

Гумористка була сильно засмучена, адже тепер їй доведеться оформляти ДТП, отримувати страховку і займатися оформленням безлічі паперів. Однак, Нікітіній якоюсь мірою пощастило - винуватець аварії залишив їй записку.

Чоловік, який з якоїсь причини врізався в машину Нікітіної, вирішив вчинити правильно. Він не втік з місця аварії, а викликав поліцію і зафіксував ДТП. Також чоловік залишив гумористці дані про свою страховку і номер телефону. Нікітіна була рада, що винуватець аварії виявився чесною людиною.

"Світ не без добрих людей. Володя красунчик! Накосячив, все оформив і не злиняв.... Вдячна, що не залишив все так", - написала зірка "Жіночого кварталу".

Однак гумористка все одно зазнала стресу. Вона написала, що" плакала і нила" через ДТП, адже тепер їй доведеться заповнити безліч паперів і чекати виплати від страхової компанії. За словами Нікітіної, їй стало легше після того, як вона дала волю емоціям.

Шанувальники підтримали гумористку. Вони зазначили, що Нікітіній пощастило, адже в момент ДТП вона не перебувала в машині і не постраждала.

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Автор: Поліна Кузенко