Артист розповів про романтичні стосунки.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не любить присвячувати когось у своє особисте життя. Тому народження сина Івана стало несподіванкою для його шанувальників.

Але, мабуть, артист вирішив не зупинятися на досягнутому, і таки відкрив завісу свого особистого життя. Звичайно, він не розповів про свою нову кохану, але поділився, як зав'язувалися у нього стосунки з колишньою дівчиною.

Перша дівчина у нього з'явилася під час навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франко.

"Це було прямо в університеті - щоб далеко не ходити. В одній аудиторії, і все було дуже пристойно, можна навіть сказати - соромливо", - розповів Вакарчук у програмі "Ранок з Україною".

За його словами, він вирішив поговорити з дівчиною і зізнатися у своїх почуттях. І тоді у них зав'язався роман, але тривав він недовго.

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Святослав Вакарчук - український музикант, автор пісень, державний і політичний діяч. Голова політичної партії "Голос" з 12 червня 2019 року по 11 березня 2020 року. Народний депутат Верховної Ради України VI та IX скликань.

Отримав Всеукраїнське та міжнародне визнання як музикант, поет, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України (2005), кандидат фізико-математичних наук.

Відомо, що Вакарчук 20 років перебував у відносинах з Лялею Фонарьовою. Після їх розлучення стало відомо, що у Святослава народився первісток. За даними ЗМІ, сина Івана співакові могла народити 39-річна Євгенія Яцута, яка була виконавчим продюсером кліпу "В небо жене".

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Автор: Діана Могилєвич