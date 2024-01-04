Жінка поїхала до лікарів.

Психологиня Наталя Холоденко нещодавно розповіла в мережі про збій своєї підшлункової. Жінка записала відео, в якому описала свій стан.

"Я просто дуже сильно страждаю. Це жахливо. Я їла свинину та олів’є три дні підряд. Я свинину не їла років 10. Боже, як мені зле", - розповіла в сторіз Холоденко.

Згодом жінка додала, що багато років харчувалася відносно корисними продуктами, але останнім часом дозволила собі їсти все. Після цього організм дав збій.

Відео дня

Холоденко зазначила, що їй було зле всю ніч. Зранку вона поїхала до лікарні.

Нагадаємо, що зараз Наталя перебуває з дітьми у Франції, а місцеві лікарі сказали їй, що обов'язково потрібне направлення на УЗД, якого у неї немає. Психологиня ледь вмовила лікарів зробити їй цю процедуру. Також вона написала, що пояснювала медикам свою проблему через перекладач.

До речі, Наталя раніше скаржилася на каміння в жовчному міхурі, який потрібно видаляти. Тоді жінка просила написати їй про позитивний досвід тих, хто вже робив подібну операцію.

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