Блогерка зазначила, що між ними тільки дружні стосунки.

Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук відверто розповіла, що пов’язує її з колишнім чоловіком Саші Бо - Ігорем Пустовітом. За словами зірки, ніяких романтичних стосунків у них немає.

Про це вона розповіла в Instagram Stories, відповідаючи на питання фоловерів.

Зараз Стужук активно будує стосунки з таємничим незнайомцем, якого ретельно приховує від аудиторії. Втім, фоловери запідозрили, що новим коханим блогерки став Пустовіт.

Читайте такожБлогерка Стужук показала свого нового хлопця (фото)Напередодні блогери разом відпочивали у Карпатах та спровокували чутки про роман. Однак Софія вирішила покласти край цим чуткам.

На питання фоловерів щодо того, чи закрутила Стужук роман з Пустовітом, вона відповіла: "З Ігорем ми дружили та дружимо. Нічого особистого, лише бізнес, як то кажуть. Чудова приємна людина. Я таких люблю".

Нагадаємо, що раніше фоловери почали масово писати Софії, що зараз вона стала поганим прикладом матері, адже надає перевагу новому коханому, а не дітям. Зірка відповіла на кілька таких питань у сторіс.

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