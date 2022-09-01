Ігор Кондратюк і Андрій Бєдняков показали, який вигляд мали в школі, а Григорій Решетник і Юлія Саніна повели синів на навчання.

1 вересня в Україні - День Знань. Попри повномасштабну війну, яку Росія почала 24 лютого 2022 року, батьки все ж намагаються дати своїм дітям можливість здобути освіту. Хтось - в Україні, очно або дистанційно, хтось - за кордоном. Як 1 вересня зустріли українські зірки та їхні діти - читайте в матеріалі УНІАН.

Христина і Григорій Решетнік

У багатодітній родині ведучого шоу "Холостяк" цього року два школярі. Як розповіла Христина Решетнік, можливості піти в школу вони всією сім'єю чекали з 24 лютого.

"Наші діти чекали цього моменту ще з 24 лютого. Вони постійно запитували, коли війна закінчиться, і вони зможуть зустрітися з друзями. Війна ще не скінчилася, на жаль. Але вчитися дітям просто життєво необхідно! Дуже сподіваюся, що буде тихо, спокійно і пізнавально! Вперед до знань", - висловилася жінка.

Відео дня

"Вітаю всіх дітей і батьків з початком нового навчального року. У ці непрості для країни часи ми повинні робити все можливе, щоб діти здобували освіту і розвивалися. Це дуже важливо. Тому що маленькі українці і україночки - найталановитіші діти в світі", - додав ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік.

Христина Соловій

Українська виконавиця вразила своїми фотографіями. Вона показала, що влізла в свою шкільну форму!

"Хто влазить в свою шкільну форму, тому треба ще багато чому навчитися!) ",- підписала знімки з квітами зірка.

Олександр Педан

Шоумен і телеведучий опублікував коротке смішне відео, в якому показав свою дочку Леру, коли вона тільки йшла в школу. Сьогодні дівчина - студентка.

"Навіть не віриться, але в цьому році Лєра в школу вже не йде. Можете привітати нас з Лєрускою, бо вчора донька стала студенткою Українського Католицького Університету у Львові, спеціальність "Соціологія". Пишаюся своєю Лєрою, яка, по-перше, цей період пройшла сама, а по-друге, обрала університет саме в Україні, тому що для нас зараз пріоритетно вчитися тут. У нашій країні краща освіта, і важливо, щоб українські діти її отримали і потім працювали, відновлювали і будували кращу Неньку", - похвалився Педан.

Юлія Саніна

Фронтвумен групи "The Hardkiss" показала смішне фото з синьо-жовтими орхідеями і своїм сином.

"З початком цього навчального року пов'язано безліч переживань. Знаю, на собі відчула. Стільки чужих думок, стільки різних варіантів. Отже, який би вибір ви не зробили, нехай для вашої дитини він буде кращим! Ми з Даніком бажаємо всім дітям безпечного навчання, нехай воно буде в радість попри все. Радість у Дані зашкалює на фото, тому що слухає в навушниках Papa Roach", - написала Юля.

Ігор Кондратюк

Телеведучий, суддя талант-шоу і продюсер вразив підписників своїм шкільним фото. Чорно-білим знімком він поділився в Instagram-блозі, підкресливши важливість навчання.

"З Днем знань, друзі! Вчення - світло, ненавчених – тьма! Навчіться отримувати задоволення від навчання", - порадив Кондратюк.

Андрій Бєдняков

Телеведучий, який став популярним завдяки тревел-шоу "Орел і решка", показав, який вигляд мав в 2004 році. Він опублікував фото зі свого шкільного альбому.

Нагадаємо, музикант Коля Серга записав звернення до українських школярів прямо на бойових позиціях.

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