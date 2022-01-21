Ведуча поскаржилася на "маринування людей" та публічно розповіла про проблеми на паспортному контролі.

Українська телеведуча Алла Мазур поскаржилася на пекельні черги та погані умови для людей в аеропорту "Бориспіль". Біля паспортного контролю утворилися величезні скупчення пасажирів, проте працівники аеропорту ніяк не реагували на інцидент.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, з неприємною ситуацією Мазур довелося зіткнутися 19 січня.

Ведуча 1+1 розповіла, шо у більшості європейських столиць працівники аеропортів швидко реагують на черги та намагаються якомога швидше допомогти пасажирам уникнути неприємні ситуації. Проте у "Борисполі" все не так гарно.

"І ось - головні авіадвері Києва. Велкам додому! Втомлені пасажири, як оселедці в банці. Діти нудяться і плачуть. Батьки намагаються їх розважити. Ні про яку дистанцію на порозі чергового сплеску пандемії й мови не йде! Але мої земляки цивілізовано мовчать і терпляче рухаються вперед: зі швидкістю черепахи. З довжезного ряду паспортних кабінок - працює тільки три!", - поскаржилася Мазур.

Вона розповіла, що підходила до працівниці аеропорту, яка має стежити за чергами. Проте жінка не відреагувала на прохання Мазур передати прикордонникам про "завал" та великі скупчення людей.

Ведуча також написала, що вона пообіцяла людям, яких "маринували" у чергах, нагадати керівникам Державної прикордонної служби України та відповідальним за паспортний контроль в аеропорту про правила.

За словами Мазур, така ситуація є злочином перед людьми, адже у чергах порушуються усі епідемічні правила, а пасажирів просто провокують на близький контакт. Окрім цього, подібна ситуація фактично є антирекламою для України та принижує й зневажає людей.

"А тут уже розгорілася і палахкотить передвиборна кампанія? Так от, панове чиновники і політики. Люди на цих фото - ваші майбутні виборці. І пів години у цій виснажливій і штучно створеній черзі - їм є про що подумати", - додала Мазур.

Нагадаємо, нещодавно Мазур подарувала онкохворій матусі і її сину ялинку і будиночок.

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