17 жовтня Росія обстріляла житлові райони столиці. Є жертви і постраждалі.

Вранці в понеділок, 17 жовтня, російські окупанти знову атакувала Київ. Випустили по українській столиці дрони-камікадзе. Наші зірки відреагували на події, яка забрала життя людей.

Ольга Сумська

Актриса театру і кіно, яка щодня освячує у своєму блозі події війни, опублікувала шокуючі кадри зруйнованого житлового будинку. На місці досі працюють рятувальники, які розбирають завали.

"Київ! Сьогодні прокинулися від страшних вибухів, які пролунали зовсім поруч... Навіть сидячи в паркінгу, відчували, як здригаються стіни будинку!!! З 28 дронів, які сьогодні вранці летіли на Київ, цілі досягли всього 5, інші були знищені, повідомив мер Києва Віталій Кличко... Зруйнований житловий будинок, є загиблі... Співчуття сім'ям постраждалих киян. Геноцид українців триває", - написала Сумська. Відео дня

Андрій Бєдняков

Шоумен і зірка проекту "Орел і решка" показав кадри жахливих руйнувань, які сталися з вини Росії сьогодні.

"Кожен у своєму житті проходив через сусіда-алкаша, бандита або "білочника". А у нас взагалі джекпот! Всі проходили і ми пройдемо. Тримаємося", - написав Андрій Бєдняков.

Володимир Остапчук

Телеведучий показав відео, зняте з Київської багатоповерхівки і написав: "Піднявся в квартиру за водичкою. Ну його нафіг, цей водний баланс".

Також він опублікував кадри зруйнованої багатоповерхівки в столиці.

Наталія Могилевська

Співачка і продюсер повідомила, що прямо над її будинком пролітали дрони-камікадзе окупантів.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", - написала Наталя.

Григорій Решетник

Телеведучий, який сьогодні відзначає свій день народження, також зробив пост на тему ранкового обстрілу столиці.

"Складний ранок... Складний рік ... Але я всім серцем вірю в Україну і незламний український народ! Ми обов'язково переможемо і відсвяткуємо! Як я собі частенько кажу - "Прорвемося". Бережіть себе, вірте, любіть життя і ніколи не здавайтеся! Обіймаю міцно, ваш Гриша", - написав ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка".

Нагадаємо, Софія Ротару після тривалого мовчання відреагувала на обстріл України.

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