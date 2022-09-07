Також він додав, що не спілкується з російськими колегами.

Український артист Ярмак, який з перших днів війни вступив до лав Збройних сил України, розповів про своє ставлення до зірок, які втекли за кордон під час повномасштабного вторгнення.

В інтерв'ю УНІАН він розповів, що складі часи завжди зривають маски і показують справжню силу людей.

"Для мене майже жодного здивування, з ким ми всі останні вісім років шли пліч о пліч, всі і зараз поруч і роблять все можливе задля перемоги. Вся інша "плеяда", яка не злазила роками з телеекранів і розбудовувала своє розкішне життя на грошах українців, в період коли потрібно попрацювати на перемогу країни, майже в повному складі повністю звалили за кордон з першого дня вторгнення, і дехто досі не повернувся. Я не здивований, в моїх очах вони завжди були блазнями", - відверто сказав Ярмак.

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Він додав, що наразі не спілкується з російськими колегами, та для нього не існує "хороших руських".

"З жодним росіянином не спілкуюсь", - чітко додав Ярмак.

Нагадаємо, раніше репер Ярмак розповів, як "мочить" окупантів на фронті.

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