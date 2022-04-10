Єфросиніна займається волонтерством і допомагає жінкам з дітьми.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла про звірства російських окупантів, про вбивства українців і про зґвалтованих дітей.

"Починати потрібно з судмедекспертизи, яку повинні провести з мертвими українцями, яких зґвалтували, вбили, спалили, а далі або проїхали по них танках, або закопали. Там немає навіть у половини тіл розуміння того, що з ними сталося, в такому вони жахливому стані", - сказала Маша.

Також вона сказала, що її благодійний фонд допомагає жінкам і дітям, які постраждали від окупантів.

"Ті діти, які йдуть на контакт, з ними працюють висококваліфіковані фахівці, нейропсихологи. Наймолодшій дитині, яку зґвалтували окупанти - 10 років. Це хлопчик", - додала ведуча.

Також вона зазначила, що надійшла інформація про наругу над новонародженою дитиною. Але поки цю інформацію не перевірили, вона не може її коментувати.

"Я бачила інформацію в мережі, що була наруга над новонародженим", - підсумувала Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про жорстокість росіян.

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