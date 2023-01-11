Знаменитості давно разом ведуть YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", але тільки зараз стало відомо, що в їхній дружбі все не так ідеально.

Українська співачка Оля Полякова вперше зізналася, що між нею і Машею Єфросиніною в минулому був конфлікт. Оля сказала, що злилася на Машу через те, що та образила її на одному з шоу. Подробицями виконавиця поділилася в новому випуску програми "Дорослі дівчатка":

"Я завжди до тебе була дуже розташована. Пам'ятаєш, ти робила проект "Маша"? Я до тебе прийшла. Я була до тебе так розташована, а ти мене під**бувала всю зйомку, і взагалі ти тоді була зла і неприємна. Потім я пішла до тебе на передачу... Я пішла, і ти в тій програмі була зі мною знову зла. Ти сиділа, давала мені оцінки. Дуже ти мені там не сподобалася".

Полякова додала, що саме ці образи стали причиною того, що вона довго не погоджувалася йти на інтерв'ю до Єфросиніної. Потім вона погодилася, але в призначений день не прийшла. Маша і команда чекали на співачку близько восьми годин.

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"Я доїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я реально розуміла, що тебе підставила. І я десь тобі помстилася, якщо чесно", - згадала Оля.

Відзначимо, що зараз у співачки і телеведучої дружні стосунки. Вони вже не перший рік ведуть YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", де обговорюють актуальні теми. Після повномасштабного вторгнення вони переформатували у свій проект і стали говорити про наслідки війни та побутові зміни після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Полякова розсмішилапортретами Кіркорова і Корольової в туалеті.

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