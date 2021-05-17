Вчора відбулася церемонія відкриття конкурсу пісні.

Вчора, 16 травня, відбулася церемонія відкриття конкурсу пісні "Євробачення".

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Перший півфінал відбудеться 18 травня, другий - 20 травня, а фінал можна буде подивитися 22 травня.

Відзначимо, що за ставками букмекерів, більше всіх шансів на перемогу має представник Італії (група Måneskin). На другій сходинці розмістилася колишня країна-фаворитка конкурсу Франція. Її представлятиме Барбара Праві. Третє місце посіла Мальта. Дестіні Чукуньєре задовго до початку Євробачення 2021 називали ймовірною переможницею нинішнього конкурсу. Група GO_A, яка представлятиме Україну, займає восьме місце в списку букмекерів.

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Автор: Діана Могилєвич