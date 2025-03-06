Йосип Лось відкидає звинувачення та називає їх брехнею.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписав указ про звільнення викладача вишу Йосипа Лося, якого українська журналістка та його ексстудентка в лютому звинуватила у домаганнях. Чоловік обіймав посаду професора кафедри зарубіжної преси та працював на факультеті журналістики 54 роки.

Про це повідомив, як пише "Суспільне", виконувач обов'язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський. Раніше викладача відсторонили від роботи зі студентами та провели перевірку його діяльності. Внаслідок неї, Лося було звільнено з посади.

"Враховуючи рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 03.03.2025 року щодо вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Й. Д. аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, наказую звільнити Лося Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка на підставі п. 3 ч.1 ст. 41 КЗпП України з 06. 03. 2025 року", – йдеться в наказі.

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У виданні зазначають, що намагалися звязатися з професором, аби він прокоментував звільнення, однак він не відповідає на дзвінки. Йосип Дмитрович раніше відкидав звинувачення у домаганнях. Він заявляв, що слова української журналістки Катерини Родак є наклепом та провокацією та додавав, що вона нібито бреше. Поліція також розпочала перевірку за фактом домагань викладача.

Зазначимо, що у лютому журналістка видання NGL.media опублікувала допис у Facebook, в якому заявила, що стала жертвою домагань Лося у 19-річному віці, коли була студенткою. На приватній розмові з професором, під час якої вони повинні були говорити про зарубіжну пресу, чоловік почав торкатися рук дівчини та запитувати що вона відчуває. Крім того, як стверджувала Катерина, він змушував її перестати спілкуватися з подругами, не працювати в інтернет-ЗМІ та не носити одяг з оголеними колінами, бо це нібито "збуджує викладачів".

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч заявила про домагання та розповіла, коли з нею стався інцидент. Виконавиця зазначила, що до неї чіплявся впливовий чоловік.

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