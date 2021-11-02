Владислав Ширяєв, більш відомий як Yung Trappa, був затриманий за "гарячими слідами".

Репера Yung Trappa затримали за зґвалтування у Ленінградській області.

До поліції звернулася 18-річна студентка. Вона розповіла, що музикант зґвалтував її в будинку, який був орендований для відпочинку. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

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Нагадаємо, репер раніше двічі судимий за наркотики. Тоді для нього все закінчилося реальним терміном. Він звільнився з місць позбавлення волі в лютому 2021 року.

Yung Trappa: що відомо про репера

Yung Trappa - реп-виконавець. Надихнувшись іноземними хіп-хоп артистами, він почав робити свої треки на особистому ноутбуці. У 15 років вперше спробував свої сили у студії звукозапису.

Популярність отримав у 2014 році після випуску мікстейпу "Jessie Pinkman 2" і участі в "Versus Battle".

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Автор: Віолетта Орлова